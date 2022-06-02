Луганск, 2 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Украинские боевики с 17 февраля по 2 июня 976 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, применив почти 10 тыс. боеприпасов, в том числе 14 ракет «Точка-У». Об этом 2 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

«С 17 февраля по 2 июля представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 976 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 9 985 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (14 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1 897 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что жертвами агрессии украинских боевиков стали 140 мирных жителей, из которых 34 погибли и 106 человек получили ранения. Один ребенок погиб и шестнадцать детей получили ранения.