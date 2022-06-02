Стокгольм, 2 июня 2022, 09:47 — REGNUM 1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Швецию по случаю саммита ООН «Стокгольм + 50». В ходе своего пребывания в скандинавской стране он дал интервью телеканалу SVT.

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
United States Mission Geneva

«Конференции важны. Но эти конференции сами по себе не решают проблемы», подчеркнул Гутерреш.

Визит Гутерреша приурочен к конференции ООН по климату «Стокгольм+50», которую Швеция организует совместно с Кенией. Саммит, на который прибудут десятки правительственных делегаций, состоится в столице Швеции ровно через 50 лет после первой экологической конференции ООН, которая также прошла в Стокгольме.

«До сих пор мы видели слишком мало действий, но слышали много разговоров», заметила журналистка SVT.

«Какие-то действия предпринимаются, а какие-то разговоры ведутся. Нам нужно прилагать больше реальных усилий, но мы также должны вести больше разговоров, которые как раз и создают предпосылки для таких действий», парировал Гутерреш.