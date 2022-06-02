Москва, , 09:25 — REGNUM Государственный музей А. С. Пушкина в Москве приглашает всех желающих 6 июня прийти и отметить день рождения поэта, сообщается на портале мэра столицы.

Памятник Александру Пушкину Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

В этот день в рамках праздничной программы состоятся музыкально-поэтические концерты, обзорные экскурсии по выставкам и фондам музея.

В частности, можно будет бесплатно посмотреть экспозицию «А. С. Пушкин и его эпоха», побывать на выставке «Друзья Пушкина», совершить обзорную экскурсию «А. С. Пушкин и его эпоха» и т.д.

Вход в основное здание музея и его филиалы 6 июня будет свободный, но требуется предварительная регистрация.

ИА REGNUM сообщало ранее, в Москве в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открывается новый выставочный проект «Друзья Пушкина».

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