Ереван, , 09:19 — REGNUM Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян, который также координирует масштабные протестные акции в Ереване в течение последнего месяца, ведёт переговоры с лидерами оппозиции о формировании единого фронта для противостояния правящей партии «Гражданский договор». Об этом 2 июня сообщает газета «Грапарак».

Армения

По данным журналистов, Сагателян встретился с лидером партии «Национальное самоопределение» Паруйром Айрикяном, председателем партии «Национальная безопасность» Гарником Исагуляном, лидером партии «Еркир цирани» Заруи Постанджяном и другими. Всего во встрече принимали участие представители более десяти партий.

Сообщается, что таким образом парламентские оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» пытаются вынудить депутатов «Гражданского договора» принять участие во внеочередной сессии парламента, назначенной на 3 июня.

Напомним, оппозиционные депутаты парламента Армении объявили заседание на 3 июня. Они вынесли на обсуждение вопросы национальной безопасности, а также вопрос о позиции Еревана к Нагорному Карабаху. Оппозиция хочет, чтобы депутаты от правящей партии подписались под заявлением, что «Арцах никогда не должен быть в составе Азербайджана». В «Гражданском договоре» отказались участвовать в заседании.

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