Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ведут подготовку к будущим конфликтам. Для этого Вашингтон формирует новые союзы, в числе которых оборонный альянс AUKUS, образованный США, Великобританией и Австралией, а также американо-японский, американо-южнокорейский альянсы. Об этом 2 июня заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Сейчас на различных региональных уровнях США плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и всё, что происходит в мире», — цитирует ТАСС российского дипломата.

По его словам, Вашингтон стремится к созданию системы глобального доминирования. При этом все страны, с которыми у США есть союзнические отношения, «потеряли свой голос», подчеркнул Машков. Он отметил, что «европейцы сделали всё, чтобы разрушить собственную региональную безопасность».

«То, что они [США] делают сейчас, — это, по сути, подготовка к будущим конфликтным ситуациям. Это Ближний Восток, создание систем ПРО, азиатское направление, формирование альянсов против Китая», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что Россия будет этому «всячески противодействовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что происходящее на сегодняшний день в мире связано не только напрямую с Украиной, а является попыткой США доминировать в нём, установить свой миропорядок. Как указал глава МИД РФ, антироссийские санкции рассчитаны на то, чтобы убрать препятствие в виде России на пути построения Вашингтоном, который хочет быть единоличным сувереном, однополярного мира.