Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Особый противопожарный режим отменён на Среднем Урале. Соответствующее решение принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

Лесной пожар Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

По словам Куйвашева, ситуация с пожарами в области нормализовалась благодаря прошедшим дождям. При этом губернатор подчеркнул, что отмена особого режима не предполагает отказ от повышенного внимания к пожарной безопасности и бережного отношения к природе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим был введён в Свердловской области 30 апреля. Он предполагал запрет на использование открытого огня, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ.