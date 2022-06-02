Вашингтон, 2 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Власти США выступают против намерений Турции провести новую военную операцию на севере Сирии, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 1 июня в ходе пресс-конференции.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Он отметил, что Вашингтон осуждает любую эскалацию и поддерживает текущее прекращение огня. По словам Блинкена, США опасаются, что новые боевые действия подорвут стабильность в регионе. Госсекретарь подчеркнул, что такой ситуацией могут воспользоваться силы, «стремящиеся причинять ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что Анкара в любой момент может начать военную операцию на севере Сирии и турецкие войска приведены в состояние боевой готовности.