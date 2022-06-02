Москва, 2 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Достижения компромиссов России с США на различных площадках после 24 февраля свелись к минимуму, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«После 24 февраля возможности компромиссов свелись если не до нуля, то до минимума во всех многосторонних структурах, где мы работаем, с учётом линии, занятой ими (США) и продвигаемой ими вместе со своими союзниками», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что боевые действия на территории Украины могут продлиться «очень много месяцев» и признаков скорого окончания конфликта не видно.

Читайте также: Блинкен пообещал Украине «очень много месяцев» войны