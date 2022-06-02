Копенгаген, 2 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Датская компания Kamstrup, которая занимается производством ультразвуковых теплосчетчиков, расходомеров и электросчетчиков, объявила о том, что приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Berlingseke.

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Производитель ликвидирует свои офисы и прекратит сотрудничество с российскими и белорусскими дилерами. По информации журналистов, решение об уходе из РФ и Белоруссии компания приняла еще в марте из-за санкций Запада, введенных на фоне специальной военной операции на Украине.

Годовой оборот Kamstrup в России достигал от $720 тысяч до $1,43 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на получение датских краткосрочных виз и выдачу видов на жительство в королевстве.