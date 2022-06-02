Абакан, 2 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Хакасии до конца дня ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

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Экстренное предупреждение опубликовано в телеграм-канале управления. Граждан просят не использовать открытый огонь и не разжигать костры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с аномальной жарой объявили жёлтый уровень погодной опасности.

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