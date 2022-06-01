Саратов, , 17:05 — REGNUM В Саратовской области в связи с аномальной жарой объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жара Pixabay.com

В четверг, 2 июня, местами в Правобережье возможен слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем — около +30 °C.

По прогнозам синоптиков, высокая пожарная опасность (4 класс) ожидается до 3 июня местами в Левобережье Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, температура воздуха в начале июня в Саратовской области превысит климатическую норму на 2— 3 °С.

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