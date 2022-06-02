Екатеринбург, 2 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей звёзды балета исполнили фрагмент из «Лебединого озера» за авторством Петра Чайковского. Зрителями стали пациенты Областной детской клинической больницы, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

департамент информполитики Свердловской области Исполнение балета «Лебединое озеро»

Выступление состоялось в рамках благотворительного проекта «Детское лебединое». Его организаторами выступили автор проекта, заслуженная артистка России Ирина Перрен и солист Михайловского театра Марат Шемиунов. Присоединились к акции и артисты «УралОпераБалет».

Благодаря открытой сцене мероприятие смогли увидеть сотни юных пациентов. «Для детей, которые находятся на длительном лечении в больнице, такие истории — словно яркая вспышка», отметил Марат Шемиунов.