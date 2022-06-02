Вашингтон, 2 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Финляндия и Швеция смогут преодолеть разногласия с Турцией и они станут членами НАТО после изменения позиции Анкары, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента отметил, что в организации достигнуты «широкие и прочные договоренности» по поводу быстрого принятия Стокгольма и Хельсинки в этот военный блок. Блинкен также подчеркнул, что США хотят гарантировать, что требования в сфере безопасности всех союзников по НАТО, в том числе и Турции, будут учтены.

Он добавил, что в указанном процессе поддержку оказывает и сам Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время в Брюсселе может пройти встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу включения Стокгольма и Хельсинки в НАТО.