Москва, 2 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Митинги у здания правительства Молдавии — это максимум, на что способна нынешняя оппозиция в Молдавии. Об этом 2 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Dodon.md Игорь Додон

«То что мы наблюдем сейчас в Молдавии в плане протестной активности — это тот максимум, который смогла показать партия социалистов вкупе с коммунистами», — заявила эксперт.

Для них попытка вывести народ на улицы стала результатом ареста их лидера Игоря Додона, который сейчас пытается доказать всем в стране и за ее пределами, что действия власти в отношении его персоны имеют геополитическую подоплеку, пояснила политолог.

«Народ же в первую очередь недоволен провальной политикой правящей партии и правительства в социально-экономической сфере. Политические игры — в лучшем случае на втором плане. Однако мы наблюдем в числе лозунгов протестующих и экономические, и политические требования», — заключила Харитонова.

Напомним, что в Кишиневе на фоне преследования экс-президента Модавии Игоря Додона проходят митинги оппозиции.