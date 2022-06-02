Тегеран, 2 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 1 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде призвал Соединенные Штаты и три европейские страны-участницы ядерной сделки 2015 года (Великобританию, Францию и Германию) начать вести конструктивный диалог по возрождению СВПД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Саид Хатибзаде сделал комментарий на своей странице в Twitter по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Израильский режим, как ненавистник СВПД №1 в мире, является также противником ДНЯО и единственным обладателем ядерного оружия в регионе Ближнего Востока. Мы это знаем. Мир знает об этом», — написал представитель МИД Ирана в своем твиттере.

Он подчеркнул: «Евротройке и США пора перестать притворяться спящими. Они могут заниматься дипломатией или совершать деструктивные шаги. Мы готовы и к тому, и к другому».

Комментарии Хатибзаде прозвучали на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в краже внутренних отчетов Международного агентства по атомной энергии, чтобы «уклониться от ядерных расследований».