Нинбо, Китай, , 06:24 — REGNUM Пропускная способность порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая в мае достигла 3,3 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что стало новым месячным рекордом, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Порт Нинбо Чжоушань Scio.gov.cn

Этот показатель побил предыдущий месячный рекорд в размере более 3 млн TEU, установленный в апреле, и представляет собой увеличение более чем на 16% в годовом исчислении, сообщил оператор одного из самых загруженных портов Китая.

В мае количество контейнерных маршрутов, обслуживаемых портом, достигло 299, что также является рекордным показателем, в то время как объем услуг порта по железнодорожному и морскому транзиту достиг 135 000 TEU, увеличившись на 33,8% в годовом исчислении.

Порт принял ряд мер для повышения эффективности использования своих причалов и работал с различными департаментами, чтобы облегчить работу в порту, отметил его оператор.