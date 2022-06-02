Токио, , 06:10 — REGNUM Согласие на перезапуск второго реактора АЭС «Симанэ», аналогичного тому типу, что установлен на аварийной АЭС «Фукусима-1», дал губернатор японской префектуры Симанэ, расположенной в западной части Японии. Об этом сообщил 2 июня телеканал NHK.

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План перезапуска был одобрен и законодательным собранием префектуры, а также администрацией пяти городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Помимо получения всех обязательных разрешений, реактор прошел предварительную проверку безопасности ядерного регулятора Японии.

Уточняется, что подготовка к перезапуску реактора, включая обеспечение мер безопасности на случай цунами, компания-оператор станции Chugoku Electric Power планирует закончить полностью к февралю 2023 года. В обязательном порядке должен быть утверждён план эвакуации на случай ЧП, так как в радиусе 30 км от АЭС проживает около 450 тыс. человек. В случае благополучного прохождения реактором всех инспекций, он может быть перезапущен не ранее следующего года.

Второй энергоблок АЭС «Симанэ» был построен в 1989 году, он является аналогом того типа реактора, который был установлен на аварийной АЭС «Фукусима-1». Его перезапуск станет знаковым событием, так как это будет первый перезапуск реактора подобной конструкции в Японии после трагедии на «Фукусиме-1».

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