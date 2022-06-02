Благовещенск, 27 апреля, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Первый запуск ракеты с нового космодрома «Восточный» в Амурской области, который был запланирован на утро 27 апреля, перенесён, объявил диктор на космодроме. Причины переноса пока не называются.

vk.com/tvroscosmos Перенос старта ракеты на сутки

«Стартовую систему привести в исходное состояние, руководителям работ прибыть на совещание», — приводит слова комментатора РИА Новости.

Источник ТАСС сообщил, что пуск предварительно перенесён на сутки, теперь старт назначен на 5:01 мск 28 апреля. При этом источник отметил, что запуск перенесён по техническим причинам.

Как передавало ИА REGNUM, несколькими часами ранее государственная комиссия по результатам заправки и общей готовности космодрома «Восточный» приняла решение о готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» к первому пуску.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») с космодрома «Восточный» должен был состояться в 5:01 мск 27 апреля.