Скопье, 2 июня, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Государственное статистическое агентство Северной Македонии 1 июня опубликовало отчет, согласно которому в стране имеется 1 535 366 лиц старше 15 лет, из них в трудовую деятельность вовлечено 717 769 человек (это работающие лица и лица, которые ищут работу).

Безработица

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, при этом безработными являются 109 249 человек.

Однако большая часть трудоспособного населения — 768 549 человек — не работает и не ищет работу.

Большая часть официально безработных — 56 701 — получили среднее образование. Из них 34 313 — мужчины, 22 388 — женщины.

Большая часть населения занята в перерабатывающем секторе (123 347 человек), из них большая часть — мужчины.

94 412 граждан Северной Македонии — инвалиды. Из них 1,8% — младше 14 лет, 43,5% — в возрасте от 15 до 64 лет, 54,8% — в пенсионном возрасте.