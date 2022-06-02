Боржоми, Грузия, 2 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На заводах №1 и №2 по розливу грузинской минеральной воды «Боржоми» продолжают забастовку, сообщает 1 июня sknews. ge.

Matsievsky Боржоми

До 400 человек не собираются прекращать акцию протеста до тех пор, пока администрация «IDS Borjomi Georgia» не удовлетворит их требования из шести пунктов: 1) Немедленное восстановление на работе незаконно уволенных 50 человек; 2) Начисление заработной платы; 3) Возврат к прежним условиям труда; 4) Пожизненные контракты для всех сотрудников и увеличение заработной платы на 25%; 5) Устранение фактов шантажа, угроз и принуждения, увольнение и привлечение к ответственности отдельных лиц администрации, участвовавших в этом; 6) Коллективные переговоры.

Сообщается, что на завод по розливу воды №1, где собрались работники, стянута полиция.

Ранее один из руководителей компании заявил, что её счета заморожены, производство приостановлено и экспорт составляет всего около 20% от предыдущих показателей, а поэтому повышение зарплаты невозможно.

Напомним, что оба завода по розливу минеральной воды «Боржоми» прекратили работу 29 апреля текущего года из-за того, что владелец компании российский бизнесмен Михаил Фридман попал под западные под санкции.