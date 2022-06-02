Кентукки, США, , 09:21 — REGNUM Популярные рэперы Джек Харлоу и Drake (Обри Дрейк Грэм) выпустили видеоклип на совместный сингл Churchill Downs. Об этом 1 июня сообщил портал HipHopDX.

Джек Харлоу Кадр из клипа на трек Churchill Downs

По сюжету ролика, артисты попадают на конные скачки в Кентукки (США), где весело проводят время в компании своих друзей. Помимо основного видеоряда, в клипе также присутствуют камео певца Брайсона Тиллера, продюсера DJ Drama (Тайри Симмонс), спортивной телеведущей Тейлор Рукс и многих других.

Напомним, что 6 мая 2022 года Джек Харлоу представил свой новый альбом под названием Come Home Kids Miss You. Пластинка стала вторым полноформатным релизом для рэпера.

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