Вашингтон, 2 июня, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной стоимости, заявил американский президент Джо Байден 1 июня на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По его словам, США и их союзники изучают различные способы сдерживания цен на топливо, пока ЕС решает вопрос о еще большем ограничении ввоза российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта американские власти ввели эмбарго на импорт нефти из России из-за начала специальной военной операции на Украине.

30 мая страны ЕС договорились о введении частичного запрета на ввоз российской нефти, который затрагивает две трети европейского импорта этого вида сырья из РФ. При этом Венгрии и Чехии разрешено продолжать закупать нефть у России.