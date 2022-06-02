Москва, 2 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. У российского актёра Евгения Стычкина родился шестой ребёнок. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1 июня.

Цитата из т/с «Вне себя». Реж. Александр Дулерайн, Клим Козинский. 2021. Россия Евгений Стычкин

«Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей и сегодня у нас родился сын. Я желаю ему мира для него и всех остальных детей», — написал артист. Стоит отметить, что для Стычкина и его избранницы Ольги Сутуловой новорожденный стал уже вторым общим ребёнком.

Напомним, что у Евгения Стычкина шестеро детей от трёх разных женщин. Так, у актёра есть дочь от первой жены, трое детей от пианистки Екатерины Сканави и двое сыновей от актрисы Ольги Сутуловой.