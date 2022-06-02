Ханой, , 01:35 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 1047 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны, завозных случаев не фиксировалось. При этом заболевшие выявлены в 40 провинциях и городах Вьетнаме.

Наиболее крупный очаг COVID-19 располагается во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 245 инфицированных. Также крупные очаги находятся в провинциях Йенбаи и Виньфук на севере страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло10 720 426. От осложнений COVID-19 в республике с начала пандемии умерли 43 079 человек.