Вашингтон, 2 июня, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Намёков на возможность уступки Украиной части своей территории на переговорах с Россией не делал президент США Джозеф Байден в опубликованной статье для газеты The New York Times. Такое заявление сделала 1 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Жан-Пьер задали вопрос, сознательно ли Байден в статье забывает упомянуть «международно признанные границы Украины», когда говорит о её поддержке, и не может ли это быть сигналом киевским властям уступить часть территории.

В ответ Жан-Пьер сказала, что она бы не стала интерпретировать слова Байдена подобным образом. Журналист попросил уточнить, не считает ли Белый дом вообще, что Украина будет вынуждена уступить часть территории. Пресс-секретарь Белого дома отказалась говорить на эту тему на брифинге.

Ее попросили пояснить, сознательно ли Байден упустил в статье упоминание «международно признанных границ» Украины, когда говорил о поддержке этой страны, и не является ли это сигналом того, что Киеву придется уступить часть территории. «Я бы не стала интерпретировать это подобным образом», — ответила на это Жан-Пьер.

Журналист, задававший вопрос, попросил уточнить, считает ли в принципе Белый дом, что Украина будет вынуждена уступить часть территории. «Я думаю, что об этом я не стану говорить здесь на брифинге», — сказала пресс-секретарь президента.

Во вторник в своей авторской колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times, Байден заявил, что цель США в конфликте на Украине заключается в том, чтобы она была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения страной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в статье об украинском кризисе для газеты The New York Times президент США Байден заявил, что цель США в данном конфликте «проста» и Вашингтон якобы желает видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей».