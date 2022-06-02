Лондон, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня сборная Аргентины по футболу в матче Финалиссимы разгромила сборную Италии со счетом 3:0. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

Забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес (28’ Лионель Месси), Анхель Ди Мария (45+1’ Лаутаро Мартинес) и Пауло Дибала (90+4’ Лионель Месси). Желтые карточки получили Николас Отаменди, Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо и Николо Барелла.

Статистика матча (Италия/Аргентина)

Удары 7/17

Удары в створ 3/9

Владение 47%/53%

Угловые ¾

Нарушения 13/16

Составы команд:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини (Мануэль Ладзари, 46’), Леонардо Бонуччи, Маттео Пессина (Леонардо Спинаццола, 62’), Николо Барелла, Жоржиньо, Эмерсон (Алессандро Бастони, 77’), Федерико Бернардески (Мануэль Локателли, 46’), Джакомо Распадори, Андреа Белотти (Джанлука Скамакка, 46’).

Аргентина: Дамиан Мартинес, Николас Тальяфико, Науэль Лусеро, Криситан Ромеро (Херман Песселья, 84’), Николас Отаменди, Родриго Де Пауль (Эзекиэль Паласиос, 76’), Гидо Родригес, Анхель Ди Мария (Николас Гонсалес, 90’), Джованни Ло Чельсо (Пауло Дибала, 90’), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.