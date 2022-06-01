Тирана, , 23:42 — REGNUM Правительство Албании 1 июня объявило 2 июня днем национального траура по ушедшему президенту Буяру Нишани.

Траур Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во всех государственных и общественных институтах будет приспущен флаг. Затраты на похороны президента будут компенсированы из бюджета страны.

Политики, в том числе президент Албании Илир Мета, совершают публичные визиты к гробу усопшего в знак почтения.

Нишани скончался в Германии, куда поехал лечиться месяц назад. Смерть наступила 28 мая, политику было всего 55 лет. Президентство Нишани длилось с 2012 по 2017 год.

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