Любляна, 2 июня, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Новое правительство Словении, возглавляемое премьером Робертом Голобом, официально вступило в должность 1 июня.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

Парламент Словении утвердил кандидатуры всех 17 министров в новом правительстве. Десять кандидатур выдвинуло движение «Слобода» Роберта Голоба, четыре кандидатуры выдвинули социал-демократы и три — левые, сообщило информационное агентство FoNet.

Напомним, что парламентские выборы в Словении прошли 24 апреля.