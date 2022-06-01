Словения получила новое правительство
Любляна, 2 июня, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Новое правительство Словении, возглавляемое премьером Робертом Голобом, официально вступило в должность 1 июня.
Andrej Jakobčič
Флаг Словении
Парламент Словении утвердил кандидатуры всех 17 министров в новом правительстве. Десять кандидатур выдвинуло движение «Слобода» Роберта Голоба, четыре кандидатуры выдвинули социал-демократы и три — левые, сообщило информационное агентство FoNet.
Напомним, что парламентские выборы в Словении прошли 24 апреля.