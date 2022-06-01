Москва, , 22:59 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за I квартал 2022 года составил 7 трлн 120,6 млрд рублей. Такие данные приводит 1 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 5 трлн 401,9 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 31,8%.

Сообщается также, что доля прибыльных организаций в России за I квартал 2022 года выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 67,6%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 32,4%.

Согласно данным Росстата, за I квартал текущего года 37,4 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 9 трлн 732,8 млрд рублей, что на 50,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 17,9 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 2 трлн 612,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Отмечается, что значительное увеличение доли прибыльных организаций в I квартале по сравнению с прошлым годом отмечено в сфере междугородних и международных пассажирских перевозок, а также в добыче угля.