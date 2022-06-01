Москва, , 22:51 — REGNUM Около 90 лекций, встреч и мастер-классов прошло в среду, 1 июня, на ВДНХ в Москве в рамках образовательной программы Фестиваля детства и юности «Большая перемена». Участники Фестиваля не только узнали, как создать стартап, который изменит мир, и «подсадить» всю семью на ЗОЖ, но также обсудили развитие культуры в России с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, поговорили о будущем отечественного образования с помощником президента РФ Андреем Фурсенко и роли танца в поиске себя с Николаем Цискаридзе.

В течение всего дня на Фестивале работали девять образовательных площадок: лектории «Большой перемены», «100 вопросов взрослым», «Родные-любимые», «Высота», «Слово», «Движение», экспо-шатер «Большие перемены», лекторий-студия Российского общества «Знание» и павильон «Россия — моя история».

Помимо представителей различных детских и юношеских движений их участниками стали известные государственные и политические деятели, представители бизнеса, звезды театра, спорта, эстрады, такие, как генеральный директор VK Владимир Кириенко, народный артист РФ Сергей Безруков, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова и другие.

Так, участие в дискуссии «Культура и творчество, которые сохраняют прошлое и создают будущее», приняла министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Начиная с защиты проектов в школе, затем и на таких серьезных мероприятиях, как «Большая перемена» и «Таврида», — сейчас у ребят с самого раннего возраста есть возможности участвовать в разных конкурсных программах, в том числе и творческих. Если говорить о грантовых конкурсах, то чем бы творец ни занимался — от написания головокружительных сценариев до создания художественной экспозиции — есть огромное количество возможностей. Пока за гранты площадках Министерства культуры и Фонда кино, РОСИЗО, Фонда президентских грантов соревнуются ваши старшие товарищи, но я уверена, вы уже «дышите им в спину». Мы очень ждём вас, молодое поколение!», — сказала Ольга Любимова.

Генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова подчеркнула, что сообщество «Большая перемена» на сегодняшний день является универсальной экосистемой, способной реагировать на образовательные запросы и потребности молодежи.

«Мне кажется, что проектов, которые направлены на поддержку академических знаний очень много. И выбор у ребят, которые хотят показать себя в академических дисциплинах, очень большой. Знания — это очень важно, это фундамент. Но с другой стороны, мир настолько быстро меняется, настолько быстро приходит приток нового знания, что система образования не всегда успевает к этому адаптироваться: внутри школы, внутри университета мы можем пустить абсолютно верифицированное знание, и на это часто уходят годы. В этот момент знание очень часто начинает терять свою актуальность, и на помощь приходят гибкие формы обучения. «Большой перемене» удалось занять уникальную нишу: с одной стороны, мы взаимодействуем и с классической системой образования, мы работаем с теми, кто занимается популяризацией знания, с другой стороны — работая с ребятами, мы видим какие практические знания им сегодня необходимы, какой функциональной грамотностью им необходимо обладать. И в этом смысле у нас складывается очень эффективная система: есть верифицированные знания, есть знания популярные, которые быстрее и гибче реагируют на образовательный вопрос, и есть компонент, который связывает soft skills с практическими навыками. Круг замкнулся и, мне кажется, мы сформировали такую основу образовательной экосистемы, которая представляет всю палитру образовательных потребностей сегодняшнего поколения», — сказала Наталия Мандрова в ходе дискуссии «Развитие нон-стоп: образовательные проекты XXI века».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о постоянных проектах просветительской организации и специальных инициативах для членов движения «Большая перемена».

«Конкурс «Большая перемена» объединяет уже не только школьников, но и ваших родителей, ваших наставников. Это очень важное большое объединение, и я очень рад, что сегодня мы также будем говорить и о новом детском движении «Большая перемена», которое формируется в нашей стране. Мы как Общество «Знание» всячески поддерживаем эту инициативу и даже решили запустить несколько новых проектов, которые вольются в это движение. Например, мы устроим в детских лагерях в течение всего лета форсайт-сессии, где вместе с вами поговорим о том, каким должно быть это детское движение, какие там должны быть активности, какие принципы — вплоть до того, как вы сами себя в этом движении будете называть», — сказал Максим Древаль.

Также в рамках Фестиваля прошел урок, посвященный Международному дню защиты детей с президентом Российской академии образования (РАО) Ольгой Васильевой, дискуссия о детском движении с председателем комитета Государственной Думы по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия»), директором МДЦ «Артек» Константином Федоренко, первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовью Глебовой, председателем Совета АВЦ, председателем комитета Государственной Думы по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»). О Здоровом образе жизни с ребятами поговорили начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», Олимпийский чемпион Никита Нагорный, основатель социального проекта «Команда Звёздный Десант» Злата Чепурная и другие эксперты в области здоровья и спорта.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова, председатель ООО «Российский Красный Крест» Павел Савчук, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, заместитель руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Андреев и директор ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» Александр Левит поучаствовали в дисскусии «Делать добро ВМЕСТЕ легко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами Фестиваля детства и юности «Большая перемена» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Москвы, АНО «Большая Перемена».

Фестиваль проходит при поддержке: Российского общества «Знание» и АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Генеральные партнеры Фестиваля: ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», VK, Сбербанк, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».