Ливерпуль, Великобритания, 1 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании по футболу Тьяго Алькантара пропустит июньские матчи национальной команды в Лиге наций УЕФА. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба сборной.

Андрей Пронин ИА REGNUM Тьяго Алькантара

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тьяго Алькантара принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Тьяго Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 18 сентября 2020 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 22 миллиона евро. Текущее соглашение испанца с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2024 года.