Глазго, Великобритания, , 22:12 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборные Шотландии и Украины сыграют между собой в матче полуфинала плей-офф квалификаций к Чемпионату Мира 2022 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Александр Зинченко @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Стартовые составы команд:

Шотландия: Крэйг Гордон, Скотт Мактоминей, Грант Хэнли, Лиам Купер, Эндрю Робертсон, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Билли Гилмор, Эрон Хики, Линдон Дайкс, Чи Адамс.

Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Александр Караваев, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Бригада арбитров (Нидерланды): Данни Маккели | Хессел Стеегстра | Ян де Врис.