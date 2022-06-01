Вроцлав, Польша, , 22:07 — REGNUM Сегодня, 1 июня, сборная Польши по футболу в матче первого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА одержала волевую победу над сборной Уэльса. Встреча, проходившая во Вроцлаве на стадионе «Мейски», завершилась со счетом 2:1.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

На матче работала словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Ассистенты главного судьи — Александар Касапович и Грега Кордеж.

Первый мяч в дебюте второй половины забил нападающий гостей и «Суиндон Тауна» Джонатан Уильямс после передачи Рабби Матондо — 0:1. Через двадцать минут Якуб Каминьский восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча вышедший на замену Кароль Свидерский впервые вывел хозяев вперед – 2:1.

Составы команд:

Польша: Грабара, Беднарек, Глик, Берешинський, Пухач (Залевский, 73’), Гуральски (Каминьский, 60’), Клих (Журковский, 60’), Крыховяк (Гросицкий, 81’), Зелиньский, Букса (Свидерский, 73’), Левандовски.

Уэльс: Уорд (Хеннесси, 46’), Гантер, Мефам, Норрингтон-Дэвис, Смит, Бернс (Уильямс, 61’), Моррелл, Уильямс (Томас, 77’), Левитт, Мур (Харрис, 46’), Джеймс (Матондо, 46’).