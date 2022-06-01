Нижний Новгород, 1 июня 2022, 21:53 — REGNUM Первое уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России возбудили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел.
Его фигурантом стал 60-летний местный житель, который не так давно уже привлекался к административной ответственности за публичную попытку подорвать доверие к российской армии — в апреле мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей.
А спустя всего месяц после этого злоумышленник был задержан за то, что на заднем стекле своего автомобиля он поместил плакат с недостоверной информацией о Вооруженных силах России.
Сотрудники полиции провели в его доме обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли постеры с аналогичными надписями.
В отношении нижегородца избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Если суд признает мужчину виновным в дискредитации российской армии, то ему будет грозить наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.