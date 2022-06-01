Нижний Новгород, , 21:53 — REGNUM Первое уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России возбудили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Его фигурантом стал 60-летний местный житель, который не так давно уже привлекался к административной ответственности за публичную попытку подорвать доверие к российской армии — в апреле мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей.

А спустя всего месяц после этого злоумышленник был задержан за то, что на заднем стекле своего автомобиля он поместил плакат с недостоверной информацией о Вооруженных силах России.

Сотрудники полиции провели в его доме обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли постеры с аналогичными надписями.

В отношении нижегородца избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Если суд признает мужчину виновным в дискредитации российской армии, то ему будет грозить наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.