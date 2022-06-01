София, , 21:38 — REGNUM С 1 июля зарплата работников системы министерства внутренних дел Болгарии будет увеличена в среднем на 20%. Об этом 1 июня в Софии заявил глава болгарского МВД Бойко Рашков, передает БНР.

Кибрит (Эльза Леждей), Томин (Леонид Каневский), Знаменский (Георгий Мартынюк) Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР

По словам Рашкова, во многих регионах страны жалование правоохранителей остается на уровне пятилетней давности, несмотря на общие инфляционные процессы и подорожание товаров и услуг.

Бойко Рашков «Наступило время позаботиться о стражах порядка, и правительство это сделает».

Напомним, только с начала 2022 года в Болгарии прошло более 20 общенациональных акций протеста сотрудников правоохранительных органов с требованием к Совету министров повысить зарплату и улучшить соцобеспечение. Несмотря на обещания властей, ни одно из требований удовлетворено не было.

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