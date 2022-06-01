София, 1 июня, 2022, 21:38 — ИА Регнум. С 1 июля зарплата работников системы министерства внутренних дел Болгарии будет увеличена в среднем на 20%. Об этом 1 июня в Софии заявил глава болгарского МВД Бойко Рашков, передает БНР.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Кибрит (Эльза Леждей), Томин (Леонид Каневский), Знаменский (Георгий Мартынюк)

По словам Рашкова, во многих регионах страны жалование правоохранителей остается на уровне пятилетней давности, несмотря на общие инфляционные процессы и подорожание товаров и услуг.

Бойко Рашков «Наступило время позаботиться о стражах порядка, и правительство это сделает».

Напомним, только с начала 2022 года в Болгарии прошло более 20 общенациональных акций протеста сотрудников правоохранительных органов с требованием к Совету министров повысить зарплату и улучшить соцобеспечение. Несмотря на обещания властей, ни одно из требований удовлетворено не было.