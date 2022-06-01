София, , 19:52 — REGNUM Новым руководителем болгарской Комиссии по борьбе с коррупцией и конфискации незаконно нажитого имущества (КБККН) станет действующий министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков. Об этом 1 июня сообщает софийская газета «Факты».

Кресло руководителя Khabar 24

За кандидатуру Рашкова проголосовало абсолютное большинство представителей правительства и большинство членов парламентских комитетов Болгарии. Предполагается, что министр будет совмещать указанные должности.

Напомним, бывший глава КБККН Сотир Цацаров в январе текущего года был вынужден подать в отставку «из-за беспрецедентного политического давления».

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