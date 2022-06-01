София, 1 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Новым руководителем болгарской Комиссии по борьбе с коррупцией и конфискации незаконно нажитого имущества (КБККН) станет действующий министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков. Об этом 1 июня сообщает софийская газета «Факты».

Khabar 24 Кресло руководителя

За кандидатуру Рашкова проголосовало абсолютное большинство представителей правительства и большинство членов парламентских комитетов Болгарии. Предполагается, что министр будет совмещать указанные должности.

Напомним, бывший глава КБККН Сотир Цацаров в январе текущего года был вынужден подать в отставку «из-за беспрецедентного политического давления».