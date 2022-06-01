Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Вашингтон будет изучать запросы Анкары на американское вооружение и военную технику, но пока не готов поставить Турции истребители для её ВВС, заявил 1 июня на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы сохраняем давние отношения с Турцией в сфере как с союзником по НАТО. И, как мы делали в прошлом, как делаем сейчас, как будем делать в будущем, мы продолжим рассматривать вопросы систем, которые Турция хотела бы купить», — заявил он, отвечая на вопрос о готовности США поставить Турции истребители F-16.

При этом Блинкен заверил в отсутствии связи между поставками американских вооружений Анкаре с ее возражениями против членства в НАТО Финляндии и Швеции.

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