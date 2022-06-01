Оттава, , 20:02 — REGNUM Власти Канады приняли решение о временной декриминализации хранения ряда наркотических веществ на фоне растущей проблемы наркомании в Британской Колумбии, сообщает 1 июня Reuters.

Флаг Канады

В официальном заявлении уточняется, что наркотики по-прежнему останутся вне закона, однако совершеннолетние жители Британской Колумбии теперь смогут хранить до 2,5 граммов запрещенных веществ без угрозы тюремного заключения.

Напомним, что Британская Колумбия, самая западная провинция Канады, больше других регионов страны страдает от массовых передозировок наркотиками. Правительство региона обратилось к федеральному правительству с просьбой о данном исключении в ноябре 2021 года.