Москва, , 19:25 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в апреле снизились в среднем на 0,2% по сравнению с мартом, а рост в годовом выражении замедлился до 5,8% с 6,6% в предыдущем месяце. Соответствующие данные приводит 1 июня Росстат.

АЗС

При этом цены на бензин у производителей в апреле снизились на 11,3%, а в годовом выражении — на 27,4%.

Согласно данным Росстата, в течение месяца потребительские цены на бензин в среднем по стране в три раза превышали цены от производителей.

Снижение потребительских цен на бензин на 0,3% и более в апреле наблюдалось в 29 российских регионах. Наиболее существенно он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 3,3%, Туве — на 2%, Сахалинской области – на 1,5%.

Рост цен на бензин зафиксирован в десяти субъектах Федерации, наиболее значительный в Адыгее — на 1%.

В Москве цены на бензин в апреле выросли на 0,1%, а в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.