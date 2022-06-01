Москва, , 19:18 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 20 по 27 мая снизилась на три копейки и составила 50,64 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась на две копейки и составила 54,44 рубля за литр.

По состоянию на 27 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,24 рубля, марки Аи-95 — 51,31 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,14 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 22 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подешевел в Красноярском крае — на 1,4%.

Рост цен зафиксирован в Тюменской (кроме автономных округов) — на 0,4%, Кировской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.