Вашингтон, , 19:13 — REGNUM В ближайшие несколько дней в Брюсселе может состояться встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии, заявил 1 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг сообщил, что тесно контактирует с лидерами всех трех стран и хотел бы добиться прогресса по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом он заявил, что считает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО историческим и полезным для альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция блокирует принятие Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя эти страны в поддержке курдских вооруженных группировок.

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