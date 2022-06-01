Тбилиси, , 18:46 — REGNUM Вице-премьер и министр культуры Грузии Тея Цулукиани назвала Европейскую народную партию лоббистом оппозиционного грузинского «Единого национального движения» и считает, что их главной целью является неполучение страной статуса кандадата в члены Европейского союза, сообщает 1 июня Первый канал грузинского телевидения.

Тея Цулукиани Estonian Presidency

По мнению Цулукиани, вчерашнее заявление ЕНП направлено именно на это. Она считает, что заявления Европейской народной партии разрабатываются «Единым национальным движением». Министр сказала, что ей неясно, почему ЕНП по-прежнему считает бывшего президента Михаила Саакашвили «великим демократом».

Цулукиани отметила, что предоставление Грузии статуса кандидата будет справедливым, а любое другое решение Европейского союза неприемлемо. Она подчеркнула, что если страна не получит статус кандидата в результате ЕНП и «усилий других», у правительства будут соответствующие оценки.

Напомним, что 31 мая съезд Европейской народной партии принял заявление, резко осуждающее нынешние грузинские власти.