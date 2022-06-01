Вашингтон, 1 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена склоняется к повышению нормы о смешивании этанола, которая была установлена в декабре 2021 года, сообщает 1 июня Reuters со ссылкой на источники, осведомленных о решении.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

Изначально Белый дом в рамках программы на 2022 год хотел установить планку выработки в 14,1 млрд галлонов этанола, но под давлением демократов увеличил этот показатель до 15 млрд. Позднее властям пришло отказаться и от этой цифры, так как пандемия COVID-19 повлияла на потребление топлива, что привело к закрытию нескольких заводов по производству этанола.

По информации источников, 31 мая члены администрации собрались в Белом доме для рассмотрения возможных вариантов. На встрече также обсуждались политические последствия предстоящего решения, которое окажет влияние на цены на топливо и продукты питания на фоне инфляции, которой страна не видела уже 40 лет.

Ранее Белый дом, не в состоянии придерживаться плана программы стандартов на возобновляемое топливо, снизил требование к смешиванию этанола. Решение было принято на фоне недовольства нефтедобывающей промышленности и профсоюзов, утверждающих, что этаноловая промышленность США не может выполнять установленную норму.

Джо Байден пообещал восстановить законы, обязующие нефтеперерабатывающие компании смешивать разные виды биотоплива с бензином. Ранее экс-президент Дональд Трамп освободил от данных законов нефтеперерабатывающие агентства.