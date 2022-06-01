Волгоград, 1 июня, 2022, 18:02 — ИА Регнум. С критикой организации открытия Юношеской футбольной лиги выступили российские футболисты-звёзды, приехавшие в Волгоград 1 июня.

Phil Parker Футбол

Автограф-сессия со звёздами превратилась в давку, на вход в стадион болельщикам открыли только один вход из шести.

Владимира Быстрова издание «Значение сегодняшнего мероприятия и матча заключалось в том, чтобы привлечь внимание детей, но прежде всего привлечь внимание губернатора и вашего руководства. Мы видим, как всё это организовано, и это ужасно. Брать деньги за аренду стадиона с детей, с футбольных школ — это неприемлемо. Мы узнали, что у вас «Ротор» вылетел… Мы же сейчас пытаемся развить детско-юношеский футбол, и тут опять какие-то нюансы выплывают. Посмотрите, банально нет 10 охранников, чтобы поставить их и провести автограф-сессию, потому что, опять же, нет денег: это неприемлемо. Мы приехали, чтобы ваших детей привлечь к массовому спорту и футболу, — это хорошо», — цитирует двукратного чемпиона России в составе «Зенита»издание «В1. ру».

Журналисты спросили о поборах с детей посетившего матч руководителя облкомспорта Александра Глинянова. Он назвал случившееся ложкой дегтя.

«Моё мнение — это недопустимые вещи, но всегда находится какая-то ложка дёгтя, и если это было, то пусть это остается на совести тех людей, которые это делали», — прокомментировал ситуацию чиновник.

Первый матч в зоне Юг Юношеской футбольной лиги между командами «Ротор» и «Сочи» завершился со счётом 5:2.