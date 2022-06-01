Москва, , 17:58 — REGNUM Даже на фоне противоборства с Китаем Запад по-прежнему в первую очередь стремится сокрушить Россию. Об этом 1 июня заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Сергей Глазьев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Русофобия у них в подкорке находится —это объясняет, почему, имея главным противником Китай, они обрушились на нас. Русофобия заложена в англо-саксонской геополитике», — заявил Глазьев.

По его словам, это наблюдалось и в XIX, и в XX веке.

«Они стали жертвой своей русофобской ориентации. Они проиграли Китаю торговую войну. Когда произошёл Крым, я многократно говорил, что санкции в любом случае будут. Воссоединились бы мы с Крымом или нет — всё равно были бы санкции», — подчеркнул он.

«Война сегодняшняя тоже была неизбежна. Просто восемь лет назад можно было обойтись без войны, взять без единого выстрела, что наживается, люди сами к нам шли, то теперь приходится исправлять это проявление национализма ценой больших усилий и жертв», — отметил экономист.

Глазьев отметил, что цель Запада состоит в том, чтобы «стереть Россию», и сомневаться в этом не приходится, поскольку такие прецеденты были уже в прошлом.

«Это было в 1917 году, когда стёрли Российскую империю… то есть были прецеденты, когда Россию стирали, стирали идеологически, культурно», — указал он.

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