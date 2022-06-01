Москва, 1 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Россия вошла в новую стадию своего исторического развития. Об этом 1 июня заявил заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Пётр Толстой («Единая Россия») на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Толстой

«Россия вошла в такую стадию, из которой обратно никакого движения уже не будет. Мы не сможем вернуться в ситуацию до 24 февраля — никак. Не может и не хотим», — заявил Толстой.

Он отметил, что подавляющее большинство людей с этим согласно, судя по результатам опросов (до 70%).

«Но есть одно большое «но». Довольно значительная часть нашей так называемой элиты, которая 30 лет сам себя формировала и сама себя воображала элитой, зажмурилась и делает вид, что ничего не происходит. Сейчас мы пересидим в Израиле на даче, а затем вернёмся и всё будет по-прежнему», — указал депутат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Толстой

«Задача в том, чтобы, во-первых, не было ничего по-прежнему. А во-вторых, чтобы они не вернулись», — подчеркнул он.

По его словам, в мире и в целом происходят большие изменения, и «Россия, безусловно, должна на них реагировать, прежде всего, внутри себя».