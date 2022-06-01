Таллин, , 17:11 — REGNUM Русский театр Эстонии накануне юбилейного, 75-го сезона сезона начал летнюю ярмарку билетов, сообщила пресс-служба театра.

Билет Дмитрия Богрова в Киевский городской театр на спектакль

С 1 по 17 июня билеты на спектакли нового сезона продаются со скидкой в 30%. Со скидкой можно приобрести билеты на уже известные репертуарные спектакли Большого и Малого залов, а также на новые постановки сезона.

75-й сезон театр откроет 26 августа нынешнего года премьерой. Художественный руководитель Рижского Русского театра имени Михаила Чехова Сергей Голомазов поставит в Таллине мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам сказки Евгения Шварца и фильма Михаила Захарова.

В ярмарке билетов участвуют и другие спектакли — «Мастер и Маргарита», «Сирано де Бержерак», «Восемь любящих женщин». Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Русского театра Эстонии.