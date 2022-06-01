Белгород, , 16:37 — REGNUM Праздник «Летние чудеса» проходит 1 июня для пациентов детской областной больницы Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мультдесант в больнице Пресс-служба правительства Белгородской области

Для детей, проходящих лечение в больнице, подготовили несколько сюрпризов. Рано утром профессиональные альпинисты в костюмах мультперсонажей спустились с крыши здания, постучались в окна больничных палат и поздравили маленьких пациентов с Днём защиты детей. Волонтёры провели мастер-классы и квесты, а с разрешения врачей герои праздника получили мороженое. Приехал к детям и Дед Мороз — как в знаменитом мультфильме «Дед Мороз и лето».

«Праздник стал продолжением фестиваля добрых дел «Новогодние чудеса», который впервые прошёл в канун Нового 2022 года. Он проводится попечительским советом больницы при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, правительства региона и администрации города Белгорода», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Завершится праздник вечером — во двор больницы приедет волшебница и прочитает им сказку перед сном.